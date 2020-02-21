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20:47

Елизаветинскую больницу 15 часов проверяла прокуратура

фото ЗакС политика Елизаветинскую больницу 15 часов проверяла прокуратура

Установка в Елизаветинской больнице современной медицинской информационной системы (МИС) навлекла на себя 21 февраля визит прокурорской комиссии, пишет "Московский комсомолец". 

Силовики на 15 часов прервали нормальный режим работы больницы для проверки информации о якобы 18 млн украденных рублей, потраченных на МИС. На время проверки работа стационара, куда на "скорой" поступают больные с севера города, была практически парализована. Прибывшая комиссия выяснила, что их специалисты не могут проверить установленную систему, не отключив ее. Запасные варианты, которые не несли бы в себе потенциальной угрозы жизни и здоровью пациентов Елизаветинской больницы, искать не стали. Во время проверки в стационаре находилось около 1300 пациентов и поступали новые, пишет издание. Благодаря слаженной работе персонала жертв, к которым могло привести отключение системы, удалось избежать.

Между тем, новая система, из-за которой прокуратура посетила стационар, позволяет гораздо оперативнее, нежели прежде, получать результаты анализов и всевозможных исследований, включая УЗИ и МРТ. Отмечается, что в случае инсульта новая скорость работы системы позволяет спасти жизнь.

Еще об одной причине установки МИС рассказал главврач больницы Сергей Петров.

"В середине 2019 года систему «МедСфера» официально признали несоответствующей требованиям, а ее владельцев внесли в реестр недобросовестных поставщиков. То есть, использовать ее больше было нельзя в любом случае", - приводится его комментарий.

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