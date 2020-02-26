Лжеминер снова заставил суды Петербурга эвакуироваться

Несколько районных судов снова эвакуировались, получив по электронной почте угрозы о заложенных бомбах, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

На выход прошли сотрудники и посетители Смольнинского, Дзержинского, Приморского, Василеостровского судов. В письме злоумышленник также заявил о минировании ряда школ.

Обновлено 11:51 Эвакуированы Петроградский, Октябрьский и Ленинский суды.

Автор рассылки посетовал на то, что до сих пор не получил 120 биткоинов от бизнесмена Константина Малофеева, которые он требует уже три месяца, и предположил, что их могли бы выплатить и спецслужбы, чтобы «сохранить свое лицо и уважение граждан». «А так какое-то избиение младенцев получается», - расстроился злоумышленник.

120 биткоинов, которые требует злоумышленник, связаны с криптобиржи WEX, которая рухнула в конце 2018 года. В конце 2019-го выяснилось, что автором писем может быть житель Украины, у которого на WEX «зависла» примерно такая сумма биткоинов.