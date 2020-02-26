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26 февраля, 12:53

В "Единой России" отрицают обсуждение планов по слиянию партии с ОНФ

фото ЗакС политика В "Единой России" отрицают обсуждение планов по слиянию партии с ОНФ

Заместитель секретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов заявил, что сведения о планах слияния партии с Общероссийским народным фронтом и ее переименовании не имеют под собой оснований, передает «Интерфакс».

«Ничего такого, что имело бы под собой основания, в появившихся сообщениях я не вижу. Проект слияния партии и ОНФ не обсуждался», - сказал Перминов.

По его словам, неизвестно ему ничего и о том, что председатель партии Дмитрий Медведев при реорганизации может потерять свой пост. «Не обсуждались эти вопросы», - подчеркнул Перминов.

Накануне «Медуза» со ссылкой на источники сообщила, что «Единая Россия» может объединиться с ОНФ в ближайшее время, к выборам в Госдуму 2021 года. По закону, в устав партии нельзя вносить изменения позднее, чем за год до выборов: таким образом, произойти такой ребрендинг может до сентября.

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