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26 февраля, 14:31

Митянину избрали детским омбудсменом Петербурга

фото ЗакС политика Митянину избрали детским омбудсменом Петербурга

Анна Митянина покинет должность вице-губернатора и станет уполномоченным по правам ребенка в Петербурге. На заседании Законодательного собрания 26 февраля ее в ходе двух туров выбрали петербургские парламентарии.

Во втором туре конкурентом Митяниной была сотрудница аппарата Заксобрания Юлия Шик. 26 депутатов в ходе тайного голосования отдали предпочтение Митяниной, 11 - Шик.

Семь бюллетеней оказались недействительными, один парламентарий не сдал бюллетень. 

Митянина уже принесла присягу. Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров пообещал, что в ближайшее время ей вручат удостоверение и уладят другие формальности.

Новый детский омбудсмен сообщила журналистам, что в первую очередь намерена взять под контроль вопрос детской безопасности, в том числе направление борьбы с детской наркоманией. Митянина сообщила, что слышала только положительные отзывы об аппарате своей предшественницы Светланы Агапитовой, бывшей детским омбудсменом с 2009 года.

Сергей Еремеев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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