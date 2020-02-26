Жители Юго-Запада недовольны избыточным количеством соли на дорогах

На Юго-Западе Петербурга активисты и обычные жители обеспокоились большим количеством соли, которой коммунальные службы посыпают улицы и дворы - по всей видимости, таким образом борясь с гололедицей. Утверждается, что от этих действий пострадал целый квартал в Красносельском районе. Досталось и газонам, которым такого рода обсыпка исключительно вредна.

Представители движения "Красивый Петербург" обращают внимание на то, что соль в гигантских количествах появилась под окнами у граждан без какой-либо необходимости. Они предполагают, что таким образом управляющая компания "Строитель" постаралась истратить все имеющиеся в ее распоряжении запасы реагента.

"Без дополнительных замеров можно убедиться, что нормативный расход солепесчаной смеси (не более 50 гр/м2) превышен в десятки раз. Горожан возмущает не только необоснованная трата средств на такие бессмысленные действия, но и вред, который коммунальщики наносят как жителям, так и их домашним питомцам", - говорится в сообщении.

Активисты пообещали направить свои сформулированные жалобы в прокуратуру.

Фотография: "Красивый Петербург"

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