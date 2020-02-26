Протесты на Шиесе попали в издание феминистского календаря

Сообщество художников Kultrab выставило на продажу выполненный в авторском дизайне феминистский календарь на 2020 год под названием "Солидарность". Если верить странице сообщества в Instagram, его можно приобрести за 900 рублей и при некоторых условиях получить скидку. Интересно издание, в частности, тем, что каждый месяц посвящен тому или иному общественно-политическому событию или тренду в России.

Май авторы посвятили лагерю протестующих экоактивистов на станции Шиес Архангельской области, продолжающих свою "бессрочку" больше года.

"В каждом месяце отмечены праздники и даты, важные для феминистского, левого, веганского и квир-сообщества. Дни борьбы против насилия в сторону женщин, Международный день против расизма, фашизма и антисемитизма, День борьбы с ВИЧ — эти и другие даты есть в нашем календаре", - говорится в описании проекта.

Кроме того, в календарь попали послужившие поводом для печально знаменитого "московского дела" прошлогодние летние протесты в столице и дело сестер Хачатурян, которые убили годами издевавшегося над ними отца.

Отметим, что по состоянию на февраль работы по строительству свалки приостановлены. Подрядчик, компания "Технопарк" оспаривает решение суда, который постановил снести признанные самостроем капитальные строения у станции. Лагерь протестующих, расположенный впритык к замороженной стройке, продолжает функционировать.