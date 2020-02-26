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26 февраля, 18:57

Сосновская о реакции Путина на ее избиение на акции: Эта несправедливость не укладывается в моей голове

фото ЗакС политика Сосновская о реакции Путина на ее избиение на акции: Эта несправедливость не укладывается в моей голове

Дарья Сосновская, которую после митинга 10 августа 2019 года в Москве ударил в живот полицейский при задержании, заявила, что ей обидно, что президент Владимир Путин считает, что она спровоцировала правоохранителя, ее слова приводит «Зона права» в Telegram-канале.

«Честно говоря, мне обидно, что Владимир Путин рассматривает этот инцидент как провокацию силовых структур. Я получила удар в живот от полицейского, которому не оказывала сопротивления. Мне было очень больно. Эта несправедливость не укладывается в моей голове», - сказала Сосновская.

По ее словам, теперь она уверена, что «после таких слов гаранта Конституции» наказать виновного в российских судах не получится. «Остается надежда только на Европейский суд по правам человека», - добавила Сосновская.

Ранее Путин в интервью ТАСС, говоря о случае Сосновской, заявил, что девушка участвовала в несанкционированной акции, и упирал на то, что протестующие «перекрывали уличное движение», чтобы «спровоцировать действия силовых структур, чтобы они помахали дубинками». Митинг 10 августа в Москве, после которого задержали Сосновскую, был согласован.

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