Солист Billy's Band указал на "абсурдность" "Сада на Неве"

Лидер группы Billy's Band и ресторатор Билли Новик поговорил с активистами, представляющими сообщество "Центральный район за комфортную среду обитания", и изложил свое мнение относительно плюсов и минусов центральной части города. Особенное внимание в разговоре было уделено "Саду на Неве" на Смольной набережной, за включение которого в список ЗНОП активисты продолжают бороться.

Музыкант признался, что очень любит это место, но сомневается, что оно подходит в качестве общественной зеленой зоны многим людям: "садик практически секретный".

"Парк, находящийся в таком отдалении от народа, немного абсурден. Парк должен быть в пределах пешей доступности для людей. Люди округа Смольнинский охотнее ходят в Таврический cад или Сад-партер Смольного. А в Саду на Неве шумно, ветрено и как-то даже немного страшновато, поскольку вообще никого нет", - поделился Новик своими соображениями.

При этом он подчеркнул, что он - априори "за любой парк". "Сад на Неве" для музыканта - своего рода пригород внутри города.

Напомним, что активисты регулярно устраивают пикеты у городской администрации и одновременно судятся с ее решением застроить местность новым судебным кварталом.