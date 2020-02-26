Яшин: Нужно уничтожить PR-конструкцию, в которой Путин - президент "от народа"

Политик Илья Яшин выделил одну из главных проблем, мешающих российским оппозиционерам в их борьбе за популярность и в конечном счете за власть. К его досаде, у значительного числа соотечественников образ президента Владимира Путина продолжает ассоциироваться с человеком, близким к простым людям. Оппозиционер уверен, что все обстоит ровно наоборот, но сетует на то, что средств для массового переубеждения по-прежнему у него и у его единомышленников недостаточно.

"Нельзя позволять Путину в Москве создавать эту конструкцию, что есть русский такой народный президент, который отстаивает интересы рабочих, и есть какая-то оппозиция, которая состоит из мажоров, из богемы — вот это всё. Вот эту конструкцию надо переворачивать с ног на голову. Тем более, что это правда — это Путин представляет норковые шубы. Эта вся публика там — Шнуры, Бузовы, Тимати — вот эта вся богемка, элитка такая, это всё путинский электорат, это не про нас", - высказался он в эфире "Эха Москвы".

По словам Яшина, именно он и его сподвижники борются за народное благо и улучшение качества жизни малообеспеченных граждан, "впрягаются" за рабочих и врачей, пока "Путин отбирает пенсии, сокращает людей, закрывает больницы, закрывает школы".