Смольный желает поздравить Росгвардию выступлениями Валерии и Зары

Комитет по вопросам законности ищет подрядчика для организации праздничного концерта в честь Дня войск национальной гвардии. Соответствующая закупка опубликована 26 февраля.

Мероприятие планируется провести 26 марта в БКЗ "Октябрьский". Концертная программа должна включать выступления не менее чем 15 исполнителей, сообщается в техзадании. Встречать гостей праздника будут с закусками. В меню пирожные, конфеты, тарталетки, чай и кофе.

Среди артистов, которых чиновники комитета хотели бы видеть на сцене, перечислены Валерия, Зара, Татьяна Буланова, Сергей Любавин, Василий Герелло, Григорий Чернецов и Глеб Матвейчук. Подрядчик сможет заменить двоих исполнителей. Ожидается также выступление ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии или вооруженных сил.

За концерт Смольный готов заплатить 5,1 млн рублей. В 2018 и 2019 годах аналогичное мероприятие обходилось городскому бюджету в 4,4 млн рублей.

Ранее "Открытые медиа" сообщали, что празднование Дня Росгвардии в Кремле обойдется в 18,7 млн рублей. Ожидается, что выступят Филипп Киркоров, Григорий Лепс, группа «Любэ», Олег Газманов, Полина Гагарина и Кубанский казачий хор. Однако заказчик допускает замену этих артистов на Льва Лещенко, Александра Розенбаума, «Хора Турецкого», Дениса Майданова. Организатором концерта станет Фонд поддержки Академического ансамбля песни и пляски Росгвардии. Один из его учредителей, как утверждают "Открытые медиа", может быть связан с кипрскими офшорами.