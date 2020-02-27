Журналиста "Новой газеты" вызвали в СК из-за публикаций РИА ФАН

Расследователя "Новой газеты" Дениса Короткова вызвали на опрос в Следственный комитет из-за публикаций РИА "Федеральное агентство новостей", считающегося подконтрольным предпринимателю Евгению Пригожину. Интернет-СМИ считает, что журналист якобы имеет связи с запрещенной в РФ террористической организацией "Исламское государство".

Специально для опроса Короткова из Москвы в Петербург приехал старший следователь по особо важным делам СК Андрей Кошелев, пишет "Новая". После встречи журналист рассказал, что во время аудиенции следователь отказался сообщить номер материала, по которому он получает объяснения, и не предоставил копию расшифровки собственных показаний. Кроме того, в присутствии понятых был составлен документ неясного содержания - бумагу Короткову показывать также не стали.

В заметках РИА ФАН говорится, что журналист "Новой", ранее служивший в полиции, якобы сотрудничал с ИГ, брал взятки, предоставлял услуги бандитам, торговал оружием во время визита в Чечню и, более того, может быть причастен к убийству сослуживца.

Коротков именует все претензии издания "идиотизмом". Вместе с "Новой" он подал иск о защите чести и деловой репутации, а также обратился в органы с заявлением о клевете.

Журналист незаслуженно приобрел репутацию человека, который предал огласке личные данные бойцов российских частных военных компании, действующих в зоне сирийского конфликта. 17 октября 2018 года к редакции "Новой газеты", опубликовавшей ряд статей Короткова, подбросили похоронный венок и записку с угрозами в адрес автора. На следующий день неизвестные совершили диверсию, подкинув баранью голову в корзине с цветами.