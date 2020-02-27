ГИК возложил полномочия двух ИКМО на ТИК №26 Санкт-Петербургская избирательная комиссия передала полномочия избирательных комиссий МО «Горелово» и МО «Красное село» территориальному избиркому №26. Решение принято на заседании 27 февраля, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру. По словам члена ГИК Аллы Егоровой, оба муниципальных образования подали соответствующие обращения. Члены Горизбиркома на заседании одобрили просьбу - работу ИКМО будет выполнять ТИК до истечения срока своих полномочий. Напомним, ранее ГИК передал полномочия других 16 ИКМО территориальным избиркомам. София Саттарова

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