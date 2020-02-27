В Хабаровске на ЛГБТ-активиста завели дело о распространении порнографии

В отношении хабаровского ЛГБТ-активиста и соратника жительницы Комсомольска-на-Амуре, феминистки Юлии Цветковой возбудили уголовное дело о распространении порнографии из-за публикации "ВКонтакте", делится "Российская ЛГБТ-сеть", указывая только имя активиста - Сергей.

"ОВД-Инфо" уведомляет, что 21 февраля в рамках дела у активиста прошел обыск: полиция изъяла компьютер и телефон. Сергея отпустили под подписку о невыезде.

Цветкова сообщала, что в 2019 году хотела вместе с молодым человека открыть региональное отделение "Российской ЛГБТ-сети", однако для воплощения этой цели требуется найти ещё одного человека.

"В Хабаровском крае на текущий момент два ЛГБТ-активиста: я и Сергей Арнаутов", - поведала девушка.

Ранее Цветковой пришли угрозы, в которых неизвестные говорят о желании покалечить феминистку.

Цветковой также инкриминируют тиражирование порнографических снимков из-за её рисунков, опубликованных в профеминистическом паблике "Монологи вагины". С ноября прошлого года девушка пребывает под домашним арестом.