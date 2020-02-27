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27 февраля, 11:59

Псковские депутаты изменили структуру городской думы

фото ЗакС политика Псковские депутаты изменили структуру городской думы

Большинством голосов депутаты Псковской городской думы приняли инициативу о реструктурировании парламента, передает "Псковская лента новостей".

Законотворцы решили упразднить три подразделения: комитет по предпринимательству, инвестиционной деятельности и туризму, комитет по социальным вопросам и молодежной политике, комитет по бюджету, налогам и финансовому контролю. Роспуск последнего глава города Елена Полонская объяснила тем, что фактически с 2013 года на уровне думы не осуществляется бюджетный контроль: этим занята исполнительная власть Пскова.

Ликвидированные комитеты заменили комитетом по стратегическому планированию и бюджетной политике и комитетом по социальным вопросам, молодежной политике и туризму. 

Псковская городская дума состоит из 25 депутатов и избирается на срок до пяти лет.

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