Заведующую детсада в Перми уволили за песню про водку и отравление на детской Масленице

В Перми лишилась занимаемого поста заведующая детского сада №421 "Гармония", уведомляет RT у себя в Telegram-канале. Женщина решила порадовать детей на праздновании Масленицы музыкальной композицией ВИА "Балаган лимитед", повествующей о тяжелом отправлении алкогольными напитками и едой.

На получившем распространение видео детишки в компании воспитателей пляшут под песню, в которой имеются следующие слова: "Маслена Масленица, весело резвилися, водка, пиво и вино - в общем, отравилися".

"Сегодня в пресс-службе департамента [образования] сообщили <...>, что заведующая уволилась. А ответственному чиновнику ведомства объявили выговор", - извещает RT.

Кроме того, наказать причастных к подбору столь неоднозначной композиции для детского праздника пообещали и в департаменте образования Перми.

"В программных материалах детсадов есть перечни музыкальных и художественных произведений, которые могут использовать в учебном процессе", - уточнили чиновники в разговоре с 59.ru.