У комитета по промышленной политике появился новый председатель Спустя месяц "безвременья" у комитета по промышленной политике, инновациям и торговле появился новый начальник: губернатор Александр Беглов подписал указ о назначении председателем этого подразделения Смольного Кирилла Соловейчика. Место стало вакантным в конце января, когда с должности сняли Юрия Калабина. До настоящего дня обязанности председателя временно исполнял его заместитель Алексей Яковлев. Раньше 44-летний Кирилл Соловейчик был президентом ООО "Ленполиграфмаш".

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