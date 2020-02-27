Дочь Шойгу станет во главе венчурного фонда АФК "Система"

Ксения Шойгу - дочь главы Министерства обороны РФ Сергея Шойгу - будет руководить венчурным фондом акционерной финансовой корпорации (АФК) "Система" Sistema SmartTech, информирует "Коммерсант".

Новое подразделение АФК займется инвестированием стартапов на ранней стадии. Дочь Шойгу займет пост управляющего партнера Sistema SmartTech. Целевой объем фонда составит 5 млрд рублей. Основным инвестором станет АФК, остальные партнеры не раскрываются.

Управляющий партнер АФК "Система" Артем Сиразутдинов, которого назначили главой совета директоров фонда, сказал, что структура в основном будет инвестировать в российские проекты.

В свою очередь Ксения Шойгу уточнила, что руководимая ей структура должна стать "проводником между стартапами, которые предлагают необходимые решения, но не обладают опытом упаковки продукта, и крупными компаниями".