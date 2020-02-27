Эксперты Петербурга обсудили поправки в Конституцию

Политологи, политики и специалисты социальной сферы приняли участие в круглом столе Экспертного клуба Петербурга об изменениях в Конституцию. Мероприятие прошло в пресс-центре "Интерфакса" 27 февраля, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

По мнению присутствовавших экспертов, Конституция в действующем виде является хорошим документом. При этом в обществе назрело желание изменений, заявил депутат Законодательного собрания Алексей Цивилев. Он уточнил, что в основном изменений требует молодёжь - они хотят жить в стране, которая строится под них.

Председатель комиссии по качеству жизни, социальной политике, делам ветеранов, здравоохранению и трудовым отношениям Общественной палаты Санкт-Петербурга Людмила Косткина заявила, что также общество ждёт изменений в Конституцию из-за плохо работающих федеральных законов. Ее поддержала декан юридического факультета СПБГЭУ Надежда Крайнова. При этом, она отметила, что законы в России хорошие, а хромает их исполнение.

Крайнова добавила, что необходимо дождаться готового законопроекта по поправкам в Конституцию. Только прочитав документ, можно делать выводы о содержании поправок, считает декан. Она отметила, что важно правильно доносить до общества информацию о поправках. По ее словам, главный документ страны «не размоется». Все будет приведено порядок: для этого побрана рабочая группа, пояснила Крайнова.

Ее поддержали другие эксперты круглого стола. В частности, политтехнолог Сергей Григорьев считает, что информационный посыл начал приобретать негативную форму. Сейчас перед экспертами и СМИ стоит задача показать, что поправки важны. Они направлены на вовлечение всех институтов российского общества улучшение благосостояния граждан, поддержал мнение политолог Станислав Еремеев.

София Саттарова

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