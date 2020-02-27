18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

27 февраля, 13:43

Прокуратура опротестовала УДО экс-главы ФСИН Реймера

фото ЗакС политика Прокуратура опротестовала УДО экс-главы ФСИН Реймера

Прокуратура Калининградской области обжаловала постановление центрального райсуда, решившего удовлетворить прошение экс-главы ФСИН Александра Реймера об условно-досрочном освобождении, извещает Генпрокуратура.

На заседании, где решалась дальнейшая судьба управленца, надзорное ведомство аналогично выступало против санкционирования просьбы об УДО. Гособвинитель настаивал, что ущерб, который Реймер нанес своими действиями, до сих пор не возмещен. 

До следующего заседания бывший начальник ФСИН будет находиться в колонии.

Решение об УДО для Реймера было вынесено 20 февраля.

Летом 2017 года Реймера лишили званий и наград и назначили наказание в виде восьми лет колонии общего режима и штрафа в размере 500 тысяч рублей. Суд установил, что вместе с другими фигурантами дела – бывшего зама Реймера Николая Криволапова и директора ФГУП "ЦИТОС" Виктора Определенова – он похитил порядка 2,7 млрд рублей. Криволапов получил 5 лет и 8 месяцев колонии общего режима, Определенов - 6 лет колонии общего режима.

Хищения из бюджета на закупках электронных браслетов для ведомства совершались в период с 2010 по 2012 годы.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
27 февраля, 20:55 Шендерович: "Путинизм" был для Немцова личным оскорблением

27 февраля, 20:42 Шульман объяснила, зачем Путину понадобилось ежедневно выпускать видеоинтервью

27 февраля, 20:01 У Соловецкого камня петербуржцы вспоминают Бориса Немцова

27 февраля, 20:00 Сотрудник комитета по вопросам законности заявил об угрозах от сторонников Навального

27 февраля, 19:43 Ройзман решил бойкотировать голосование за поправки в Конституцию

27 февраля, 19:21 Невзоров сравнил вхождение Шнурова в политику с "нырянием в сортир"

27 февраля, 19:20 Защита поправок против защиты Конституции

27 февраля, 18:54 Активисты оспаривают в суде запрет акции в защиту медсанчасти на Одоевского

27 февраля, 18:47 Коронавирус "подхватила" высокопоставленная чиновница - вице-президент Ирана

27 февраля, 18:31 Налоговики заблокировали счет российского офиса Google

27 февраля, 18:11 Площади у посольства РФ в Праге официально присвоили имя Немцова

27 февраля, 17:44 Чиновники Ленобласти провели зарядку под музыку в здании правительства

27 февраля, 17:40 У Смольного пикетировали дольщики ЖК "Новая Каменка"

27 февраля, 17:19 Радзиховский: ЕР может существовать только в компании нынешних системных партий

27 февраля, 17:06 Мать осужденного фигуранта дела "Сети" намерена выяснить, кто заразил её сына туберкулезом

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru