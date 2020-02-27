Власти Петербурга согласовали проведение марша Немцова

Организаторы петербургской акции памяти убитого пять лет назад политика Бориса Немцова, 27 февраля смогли согласовать ее проведение со Смольным, сообщил ЗАКС.Ру член оргкомитета, депутат городского парламента Борис Вишневский. По его словам, мероприятие как и прежде планируется в субботу, 29 февраля.

- Мы собираемся в 12-00 у станции метро «Горьковская», оттуда пройдем шествием до Соловецкого камня. Там около 13-00 начнем траурную акцию, она согласована как массовый пикет, - рассказал депутат.

По его словам, перекрывать движение транспорта городской администрации не придется. Демонстрация пройдет по Александровскому парку, после чего участники шествия перейдут через Каменноостровский проспект и улицу Куйбышева и окажутся на Троицкой площади.

Вишневский уточнил, что на руках у членов оргкомитета уже есть письменное согласование акции.

Ранее городские власти находили предлоги, чтобы отказать в проведении марша Немцова в центре города. В частности, чиновники указывали, что по всем девяти предложенным организаторами маршрутам ведутся ремонтные работы. Также у представителей Смольного возник вопрос к оформлению заявки – сотрудники комитета по вопросам законности заявили, что не поняли, «что подразумевается под аббревиатурой РФ». В то же время московский марш Немцова был согласован столичными властями.

Бывший губернатор Нижегородской области и экс-вице-премьер России Немцов был убит на Большом Москворецком мосту в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года. В политика выстрелили несколько раз. По обвинению в убийстве в 2017 году нескольких человек приговорили к срокам от 11 до 20 лет лишения свободы. Организатор убийства до сих пор не найден.

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