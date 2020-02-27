18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

27 февраля, 13:43

Власти Петербурга согласовали проведение марша Немцова

фото ЗакС политика Власти Петербурга согласовали проведение марша Немцова

Организаторы петербургской акции памяти убитого пять лет назад политика Бориса Немцова, 27 февраля смогли согласовать ее проведение со Смольным, сообщил ЗАКС.Ру член оргкомитета, депутат городского парламента Борис Вишневский. По его словам, мероприятие как и прежде планируется в субботу, 29 февраля.

- Мы собираемся в 12-00 у станции метро «Горьковская», оттуда пройдем шествием до Соловецкого камня. Там около 13-00 начнем траурную акцию, она согласована как массовый пикет, - рассказал депутат.

По его словам, перекрывать движение транспорта городской администрации не придется. Демонстрация пройдет по Александровскому парку, после чего участники шествия перейдут через Каменноостровский проспект и улицу Куйбышева и окажутся на Троицкой площади.

Вишневский уточнил, что на руках у членов оргкомитета уже есть письменное согласование акции.

Ранее городские власти находили предлоги, чтобы отказать в проведении марша Немцова в центре города. В частности, чиновники указывали, что по всем девяти предложенным организаторами маршрутам ведутся ремонтные работы. Также у представителей Смольного возник вопрос к оформлению заявки – сотрудники комитета по вопросам законности заявили, что не поняли, «что подразумевается под аббревиатурой РФ». В то же время московский марш Немцова был согласован столичными властями.

Бывший губернатор Нижегородской области и экс-вице-премьер России Немцов был убит на Большом Москворецком мосту в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года. В политика выстрелили несколько раз. По обвинению в убийстве в 2017 году нескольких человек приговорили к срокам от 11 до 20 лет лишения свободы. Организатор убийства до сих пор не найден.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
27 февраля, 20:55 Шендерович: "Путинизм" был для Немцова личным оскорблением

27 февраля, 20:42 Шульман объяснила, зачем Путину понадобилось ежедневно выпускать видеоинтервью

27 февраля, 20:01 У Соловецкого камня петербуржцы вспоминают Бориса Немцова

27 февраля, 20:00 Сотрудник комитета по вопросам законности заявил об угрозах от сторонников Навального

27 февраля, 19:43 Ройзман решил бойкотировать голосование за поправки в Конституцию

27 февраля, 19:21 Невзоров сравнил вхождение Шнурова в политику с "нырянием в сортир"

27 февраля, 19:20 Защита поправок против защиты Конституции

27 февраля, 18:54 Активисты оспаривают в суде запрет акции в защиту медсанчасти на Одоевского

27 февраля, 18:47 Коронавирус "подхватила" высокопоставленная чиновница - вице-президент Ирана

27 февраля, 18:31 Налоговики заблокировали счет российского офиса Google

27 февраля, 18:11 Площади у посольства РФ в Праге официально присвоили имя Немцова

27 февраля, 17:44 Чиновники Ленобласти провели зарядку под музыку в здании правительства

27 февраля, 17:40 У Смольного пикетировали дольщики ЖК "Новая Каменка"

27 февраля, 17:19 Радзиховский: ЕР может существовать только в компании нынешних системных партий

27 февраля, 17:06 Мать осужденного фигуранта дела "Сети" намерена выяснить, кто заразил её сына туберкулезом

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru