Нижегородские полицейские задержали пикетчика с плакатом про Немцова, Путина и Кадырова

В Нижнем Новгороде правоохранители доставили в отдел полиции активиста Андрея Сорочкина, вышедшего в одиночный пикет в память о Борисе Немцове, информирует "ОВД-Инфо".
Претензии у борцов с преступностью вызвал плакат мужчины, на котором, помимо Немцова, упоминается также Владимир Путин и глава Чечни Рамзан Кадыров.
"В настоящий момент с него берут объяснительную по поводу пикета", - уточнили правозащитники.
Напомним, киллер выстрелил Немцову в спину вечером 27 февраля 2015 года: от полученных ран политик скончался на месте. После суда исполнителям преступления дали от 11 до 20 лет колонии строгого режима, заказчики до сих пор не найдены.