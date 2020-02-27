Нижегородские полицейские задержали пикетчика с плакатом про Немцова, Путина и Кадырова В Нижнем Новгороде правоохранители доставили в отдел полиции активиста Андрея Сорочкина, вышедшего в одиночный пикет в память о Борисе Немцове, информирует "ОВД-Инфо". Претензии у борцов с преступностью вызвал плакат мужчины, на котором, помимо Немцова, упоминается также Владимир Путин и глава Чечни Рамзан Кадыров. "В настоящий момент с него берут объяснительную по поводу пикета", - уточнили правозащитники. Напомним, киллер выстрелил Немцову в спину вечером 27 февраля 2015 года: от полученных ран политик скончался на месте. После суда исполнителям преступления дали от 11 до 20 лет колонии строгого режима, заказчики до сих пор не найдены. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен