Перед решающим судом по Муринскому парку его защитники напомнили о себе у стен Смольного

В преддверии финального судебного заседания, на котором 28 февраля должна решиться судьба Муринского парка, протестующие против его возможной застройки гражданские активисты более пяти часов провели в одиночных пикетах у стен городского правительства.

В своем паблике они рассказали, что за это время встретили несколько известных политиков и чиновников, которых акция никак не заинтересовали. Они называют имена вице-губернаторов Николая Бондаренко, Эдуарда Батанова и депутата Госдумы Владимира Бортко.

"Когда же нас наконец не только увидят, но и поймут в Смольном?", - риторически восклицают активисты в отчете о мероприятии.

Один из демонстрируемых плакатов представлял собой обращение к губернатору: "Александр Дмитриевич, когда Вы спасёте Муринский парк от застройки?".

Летом прошлого года застройщик, компания "Анна Нова", перегородил часть территории парка синим строительным забором.

Фотографии: "За сохранение Муринского парка"

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