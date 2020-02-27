Чиновники Ленобласти провели зарядку под музыку в здании правительства

Заседание правительства Ленинградской области 27 февраля прошло в необычном режиме: его прервали для того, чтобы участники позанимались физкультурой под танцевальную музыку. Помимо официальных лиц, в зарядке приняли участие девушки-чирлидеры.

"Сначала гимн, потом разминка? Замечательная идея. Так и будем теперь делать", - предварил массовую зарядку губернатор Александр Дрозденко.

Как рассказала "Открытым медиа" участница танцев, студентка Анастасия Понкратова, она вместе с другими девушками развлекала чиновников безвозмездно и, кроме того, по ее мнению, платить было не за что.

"Выступать перед депутатами — это необычно, но я была приятно удивлена, что абсолютно все, кто присутствовал в зале, выполняли все наши движения и делали это с удовольствием", - приводится ее цитата.

По завершении сеанса физкультуры собравшиеся подвели итоги Года здоровой жизни, которым 2019 был объявлен в регионе.