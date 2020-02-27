У Соловецкого камня петербуржцы вспоминают Бориса Немцова

По случаю пятой годовщины убийства политика Бориса Немцова петербуржцы собрались у Соловецкого камня на Троицкой площади с тем, чтобы почтить его память. Люди несут, цветы, свечи и портреты одного из отечественных демократов "первой волны". Одна из активисток читает у камня стихотворение собственного сочинения, написанное в честь Немцова. Вокруг дежурят полицейские автомобили. Трансляцию ведет портал Activatica.

Бориса Немцова убили в самом центре Москвы поздно вечером 27 февраля 2015 года несколькими выстрелами в спину. Стремительно начавшись, следствие по делу вскоре заметно "забуксовало", что политологи связывают с происхождением злоумышленников.

Несколько выходцев из Чечни, причастные к исполнению убийства, включая киллера Заура Дадаева, получили длительные сроки заключения. Организаторы и заказчики преступления не найдены и не названы до сих пор. Родные и близкие Немцова пребывают в пессимистической уверенности, что расследование не ведется и не может быть проведено с учетом нынешней внутриполитической ситуации в РФ.

Фотография: Красимир Врански

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