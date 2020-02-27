18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

27 февраля, 20:42

Шульман объяснила, зачем Путину понадобилось ежедневно выпускать видеоинтервью

фото ЗакС политика Шульман объяснила, зачем Путину понадобилось ежедневно выпускать видеоинтервью

Политолог, доцент РАНХиГС Екатерина Шульман представила свой взгляд на медийный феномен последних дней - краткие эпизоды из нового видеоинтервью президента Владимира Путину агентству ТАСС, последовательно каждый день выходящие в интернете. В ее представлении, это во многом вынужденная деятельность первого лица в положение уходящего чиновника, которому нужно сохранять бдительность. Кроме того, считает женщина, до его сведения наконец дошло, что граждане устали от внешнеполитической милитаристской повестки, поэтому Путин все чаще обращается к более насущным материям.

"Когда у тебя последний срок, то отсутствовать опасно, потому что твои же властвующие элиты начнут смотреть друг на друга, перемигиваться, спорить о том, кто потенциальный преемник, уничтожать соседа заранее с тем, чтобы он не уничтожил тебя в решающую минуту, начинается авторитарная дестабилизация, которая происходит, когда у них транзитный период, а он для них, в отличие от демократий, опасен", - подчеркнула ученый в интервью радиостанции "Серебряный дождь".

Что касается самого формата интервью (двадцать мини-эпизодов в затемненной студии наедине с ведущим в кадре), то, по мнению Шульман, отечественные медиаменеджеры переняли его у пиарщиков Барака Обамы в бытность его американским сенатором в середине 2000-х годов, и это, с ее точки зрения, хорошо.

"Трудно напоминать о себе, когда ты уже не в новинку. Если ты не можешь менять повестку и показывать нового президента, то надо менять формат: давайте его подсветим как-нибудь, нарежем маленькими кусочками, давайте вместо Соловьева с Киселева посадим какого-нибудь человека, который себя иначе ведет, видимо. Видите, какая задача сложная, сколько ограничителей", - заключила политолог.

Цикл ежедневно по будням появляющихся интервью с Путиным должен будет завершиться к концу марта.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
27 февраля, 20:55 Шендерович: "Путинизм" был для Немцова личным оскорблением

27 февраля, 20:42 Шульман объяснила, зачем Путину понадобилось ежедневно выпускать видеоинтервью

27 февраля, 20:01 У Соловецкого камня петербуржцы вспоминают Бориса Немцова

27 февраля, 20:00 Сотрудник комитета по вопросам законности заявил об угрозах от сторонников Навального

27 февраля, 19:43 Ройзман решил бойкотировать голосование за поправки в Конституцию

27 февраля, 19:21 Невзоров сравнил вхождение Шнурова в политику с "нырянием в сортир"

27 февраля, 19:20 Защита поправок против защиты Конституции

27 февраля, 18:54 Активисты оспаривают в суде запрет акции в защиту медсанчасти на Одоевского

27 февраля, 18:47 Коронавирус "подхватила" высокопоставленная чиновница - вице-президент Ирана

27 февраля, 18:31 Налоговики заблокировали счет российского офиса Google

27 февраля, 18:11 Площади у посольства РФ в Праге официально присвоили имя Немцова

27 февраля, 17:44 Чиновники Ленобласти провели зарядку под музыку в здании правительства

27 февраля, 17:40 У Смольного пикетировали дольщики ЖК "Новая Каменка"

27 февраля, 17:19 Радзиховский: ЕР может существовать только в компании нынешних системных партий

27 февраля, 17:06 Мать осужденного фигуранта дела "Сети" намерена выяснить, кто заразил её сына туберкулезом

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru