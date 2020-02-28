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10:56

Россия закрыла въезд для граждан Ирана из-за коронавируса

фото ЗакС политика Россия закрыла въезд для граждан Ирана из-за коронавируса

Правительство России временно закрыло въезд для граждан Ирана в связи с распространением коронавируса Covid-19, распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

Ограничения коснутся иранцев, приезжающих в Россию для обучения, работы, в частных, туристических и транзитных целях. Оформление виз также будет приостановлено. Под ограничение попадет и авиасообщение с Ираном: прилетевших оттуда иностранцев будут пропускать через границу только в аэропорту Шереметьево.

Ранее Россия приостановила авиасообщение с Южной Кореей по той же причине.

По последним данным, число заболевших вызванной коронавирусом пневмонией достигло 83,5 тысяч человек, погибли 2862.  

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