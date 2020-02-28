В доме на Замшиной улице произошел взрыв

В жилом доме в Калининском районе произошел взрыв, передает «Интерфакс».

В управлении МЧС по Петербургу сообщили, что, по предварительным данным, на третьем этаже дома 15 по улице Замшина взорвалось самодельное взрывное устройство. «Фонтанка.ру» сообщает, нетрезвый мужчина поджег порох.

По данным издания, взрывной волной выбило окна и двери. Сообщается, что спавший пенсионер – отец мужчины – выпрыгнул из окна. О других пострадавших не сообщается.

Подрывник задержан, он не сильно пострадал, но пока он в очень нетрезвом состоянии, что усложняет опрос. Правоохранители разбираются, что именно взорвал мужчина, и где он это взял.