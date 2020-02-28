Экоактивисты обнаружили разрастающуюся свалку в Щеглово

Представители общественного движения "Зеленый фронт" совершили рейд по поселку Щеглово под Всеволожском с целью проверить информацию от местных жителей, которые ранее пожаловались на несанкционированную свалку. Их сведения подтвердились. На сегодняшний день территория складирования строительных отходов оценивается в 0,3 га. На месте стоит специальный вагончик для приемки мусора.

"Мы обратились к надзорным органам с просьбой не только прекратить завоз отходов, но и выявить организаторов и лиц осуществлявших размещение отходов", - успокоил общественность руководитель экологической организации Сергей Виноградов.

Активисты отмечают, что встретили на свалке особо опасные предметы - такие, как рубероид и автомобильные покрышки. Кроме того, в их присутствии на территорию свалки пытались проникнуть два мусоровоза.

Фотография: "Зеленый фронт"

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