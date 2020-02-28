ЗакС отказался проводить парламентское расследование по СКК

Большинство членов комитета по законодательству Заксобрания проголосовали против проведения парламентского расследования по факту разрушения СКК «Петербургский». Решение принято на заседании комитета 28 февраля, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Представитель юридического управления ЗакСа на заседании сообщил, что обращение 11 депутатов изучено и управление пришло к выводу, что не представляется возможным определить основания для парламентского расследования. Не согласился с ним депутат от Партии роста Сергей Трохманенко. Он заявил, что оснований для непроведения парламентского расследования нет. Об этом же сказали и другие депутаты, подписавшиеся под обращением. В частности, «яблочник» Борис Вишневский считает, что есть ряд вопросов, которые требуют получения ответов:

- Что произошло? Почему? Кто виноват? Не в политическом смысле. И что делать, чтобы такое больше не повторилось?

Представитель губернатора Петербурга в ЗакСе Юрий Шестериков подчеркнул, что Следственный комитет ведет свое расследование. Правоохранительные органы выясняют все поводы, основания, обстоятельства, связи, причины и наступление общественно-опасных последствий, связанные с происшествием, сообщил Шестериков.

Глава комитета по законодательству Денис Четырбок отметил, что парламент не может вмешиваться в ход следствия. Он добавил, что на заседании представители исполнительной власти и компании-застройщика уже ответили на вопросы депутатов. Сейчас же оснований для проведения полноценного парламентского расследования нет, считает Четырбок.

София Саттарова

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