Музей-заповедник "Павловск" перешел в федеральное подчинение

Государственный музей-заповедник "Павловск" стал федеральной собственностью, что следует из распоряжения правительства, подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным и опубликованного 28 февраля на официальном сайте правовой информации. Таким образом, ГМЗ становится полностью подведомственным Министерству культуры.

"Основными целями деятельности учреждения являются выявление, собирание, хранение, изучение и публикация музейных предметов и музейных коллекций, имеющих отношение к истории царской семьи Романовых, их современникам, деятелям культуры и искусства, а также осуществление просветительской, научно-исследовательской и образовательной деятельности", - говорится в тексте документа.

Минкульту поручили в течение трех месяцев вписать перечисленные в распоряжении изменения в учредительные документы Павловского музея.

Статус музея-заповедника территория вокруг дворца, построенного в конце XVIII века, получила в 1983 году, а семь лет спустя ГМЗ включили в список объектов культурного наследия ЮНЕСКО.