У россиянина в Азербайджане нашли коронавирус

У россиянина, находящегося на территории Азербайджана, выявили коронавирус, передает "Интерфакс" со ссылкой на оперативный штаб.

"Это гражданин России, прибывший на территорию Азербайджана из Ирана. Он помещен в инфекционный блок специального режима", - гласит сообщение.

Это первый случай вспышки болезни в Азербайджане и четвертый зафиксированный случай коронавируса у россиян. Трое предыдущих заразились на круизном лайнере.

Эпидемия началась в начале января в Китае, где он недуга умерло почти три тысячи человек. Второе место по смертельным случаям занимает Иран, где умерло несколько сотен. Известно также о заболевших в Европе. В связи с опасностью смертоносной болезни Россия закрыла дальневосточную границу и транспортное сообщение с несколькими азиатскими странами. С 18 февраля в РФ запрещено въезжать китайским гражданам.