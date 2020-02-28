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14:58

ГМЗ "Царское Село" за 777 млн рублей отремонтирует Александровский дворец

фото ЗакС политика ГМЗ "Царское Село" за 777 млн рублей отремонтирует Александровский дворец

На сайте госзаказа появилась закупка, в которой государственный музей-заповедник "Царское село" намеревается заплатить подрядчику 777,9 млн рублей за реставрацию и техническое переоснащение последней резиденции Николая II - Александровского дворца.

200 млн от этой суммы подрядчик должен будет израсходовать в нынешнем году, оставшуюся большую часть - в течение 2021 года.

Согласно предлагаемым условиям, работы первой очереди (противопожарная защита конструкций здания, реставрация полов и фасадов, устройство внутренних инженерных сетей, монтаж лифтов) должны завершиться к декабрю следующего года.

Дворец построили в конце XVIII века, в последние годы правления императрицы Екатерины II.

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