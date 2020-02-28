Глава Курортного района уличила недовольных жителей в отработке западных денег

В Курортном районе глава администрации Наталья Чечина встретилась с местными муниципалами, которые представляли свежий отчет о своей деятельности, передает паблик "Петербургский гражданин".

В своем собственном выступлении женщина похвалила ожидающие россиян поправки в Конституцию, заметив, что такого же мнения придерживается большинство жителей ее "самого дружного района". Однако при этом, особо выделила она, в Сестрорецке все же имеется небольшая группа активных граждан, позволяющих себе иметь точку зрения на общественно-политические процессы и явления, отличную от генеральной.

Именно эти люди, полагает она, способны "раскачать" молодежь и настроить их против грядущих изменений основного закона, в том числе устраивая митинги. Более того, Чечина, не прибегая к доказательствам, призналась, что считает местную "фронду" спонсируемой западными странами.

Оппозиционно настроенные активисты, по мнению чиновницы, доходят до того, что для очернения властей чуть ли не придумывают несуществующие зеленые зоны и имитируют их защиту.