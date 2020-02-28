Петербургским летним кафе добавляют 20 дней жизни

Комитет имущественных отношений (КИО) Петербурга подготовил законопроект об увеличении разрешенных сроков работы летних кафе. Теперь веранды смогут размещаться на улицах северной столицы 200 дней.

Сейчас рестораны могут выставлять столики на улицу в течение 180 дней с 1 мая по 30 октября. КИО предлагает увеличить срок на 20 дней за счет апреля. В случае принятия законопроекта в Законодательном собрании, летние кафе смогут легально работать с 16 апреля по 30 октября.

Ранее КИО предлагал убрать из закона ограничение сроков размещения веранд ресторанов, а глава комитета Валерий Калугин заявлял в интервью СМИ, что рассматривает возможность позволить летним кафе существовать круглый год.

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