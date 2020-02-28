Беглов ждет от ветеранов ВОВ записи воспоминаний

Губернатор Александр Беглов настоятельно порекомендовал пожилым людям, заставшим годы Великой Отечественной войны, записать в том или ином виде (письменном или звуковом) воспоминания о тех годах, передает пресс-служба Смольного.

"Мы обязательно соберем ваши рассказы. Я уже обратился к жителям, особенно к молодежи, чтобы они присылали рассказы своих дедушек, бабушек, потому что это наша с вами летопись", - обратился чиновник к главам общественных организаций ветеранов и блокадников.

Независимо от того, трагические воспоминания у того или иного ветерана или же, наоборот, жизнеутверждающие, для Беглова они ценны одинаково. На встрече губернатор также счел уместным напомнить, что он сын фронтовика.

Напомним, что президент Владимир Путин ранее объявил главным событием года в России празднование 75-летия разгрома немецко-фашистских войск.

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