На метропикетах в поддержку фигурантов дела "Сети" произошло задержание

Активиста Валентина Никитченко задержали на пикете в поддержку фигурантов дела "Сети"* и везут для составления протокола в 28 отдел полиции, сообщает "Группа помощи задержанным".
Традиционные пятничные "метропикеты", проводящиеся с прошлой осени, проходят у станций "Горьковская", "Гостиный двор", "Приморская", "Проспект просвещения, "Площадь Восстания", "Нарвская".
Активисты выражают свое возмущение длительными приговорами, которые получили фигуранты дела, и тем, что показания, по словам обвиняемых, были выбиты под пытками.
*Организация признана террористической и запрещена в РФ
Фотографии: Telegram-канал "Метропикет СПб"
В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".
Посмотреть общий рейтинг персон.