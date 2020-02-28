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28 февраля, 19:53

На метропикетах в поддержку фигурантов дела "Сети" произошло задержание

фото ЗакС политика На метропикетах в поддержку фигурантов дела "Сети" произошло задержание

Активиста Валентина Никитченко задержали на пикете в поддержку фигурантов дела "Сети"* и везут для составления протокола в 28 отдел полиции, сообщает "Группа помощи задержанным".

Традиционные пятничные "метропикеты", проводящиеся с прошлой осени, проходят у станций "Горьковская", "Гостиный двор", "Приморская", "Проспект просвещения, "Площадь Восстания", "Нарвская".

Активисты выражают свое возмущение длительными приговорами, которые получили фигуранты дела, и тем, что показания, по словам обвиняемых, были выбиты под пытками.

*Организация признана террористической и запрещена в РФ

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Фотографии: Telegram-канал "Метропикет СПб"


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