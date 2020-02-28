Профессор Соловей: Эпатаж Шнура в наших условиях тождественен политической позиции

Вступление скандально знаменитого музыканта Сергея Шнурова в легальную российскую партийную жизнь оценил и прокомментировал политолог, профессор Валерий Соловей. Прежде всего, он поспешил заметить, что любой человек обладает правом в любом возрасте заняться политикой. Феномен Шнурова для него интересен именно благодаря специфическим российским условиям, где проявить себя во внутриполитической жизни бывает очень трудно.

"Когда в некоторых местах вы не можете даже в одиночный пикет выйти, то контркультурный эпатаж превращается фактически в политическую позицию. Я считаю, что у Шнура есть очень хороший шанс превратить популярность певца в политическую. Даже если не удастся конвертировать одну популярность в другую, Шнур способен привлечь симпатии", - высказался ученый в интервью YouTube-каналу "ГлавТема Народ".

Часто хвастающийся инсайдами из Кремля, Соловей заверил: из администрации президента была получена только санкция на вступление Шнурова в Партию роста, это не было непосредственной инициативой и директивой властных "кукловодов".

Отметим, что профессор Соловей на президентских выборах 2018 года входил в команду лидера Партии роста Бориса Титова и открыто за него агитировал. В свою очередь, Шнуров в Партию роста вступил в Петербурге 20 февраля нынешнего года.