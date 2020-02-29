На акции памяти Немцова проводятся минута молчания, панихида и задерживают людей

Участники "марша Немцова", посвященного пятой годовщине со дня убийства политика, выстроились возле Соловецкого камня. Собравшиеся во главе с депутатом ЗакСа Борисом Вишневским, вооружившимся мегафоном, организовали минуту молчания, а также панихиду, которую провел священник Григорий Михнов-Войтенко.

В то же время произошло два задержания, несмотря на то, что акцию Смольный согласовал.

"Люди, которые сюда пришли, видимо, чувствуют, что что-то неладное творится в нашей стране. Почему нам неизвестно, кто заказал убийство Немцова? Государственная тайна? Получается, государство на себя это берет", - заявил на акции народный артист РФ Иван Краско, возглавлявший колонну демонстрантов от станции метро "Горьковская".

Манифестанты кричат "Свободу политзаключенным!" и "Герои не умирают!".

UPD 13:58 В ходе акции и по ее завершении задержали как минимум семерых ее участников, это - Дмитрий Скурихин, Василий Мясковский, Ренат Нурулин, Алексей Болгаров, Людмила Дубовая, Артем Владимиров, Павел Чупрунов

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