В Кронштадте открывается пансионат для пожилых

В Кронштадте в конце марта должен будет начать работу пансионат для пожилых людей , сообщает пресс-служба Смольного.

"Здесь все предусмотрено, чтобы людям старшего поколения было удобно. Этот красивый исторический особняк получил новую жизнь", - прокомментировал событие губернатор Александр Беглов.

Учреждение разместилось в бывшем старинном Доме общины сестер милосердия. одновременно в нем смогут находиться и обслуживаться 45 пенсионеров. Учреждение оборудовано современными приспособлениями, необходимыми для слабовидящих и людей в инвалидной коляске.

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