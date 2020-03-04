ЦИК направит 14,2 млрд рублей на проведение голосования по поправкам в Конституцию в регионах

Центральная избирательная комиссия выделит 14,624 млрд рублей нижестоящим комиссиям на подготовку и проведение голосования по поправкам в Конституцию, заявил член ЦИК Николай Булаев на заседании Центрального избиркома 4 марта. По его словам, на работу избирательных комиссий субъектов России направят 14,2 млрд рублей. Член ЦИК добавил, что уже определены суммы, которые получат те или иные регионы – почти все они согласны с размером выделяемых средств.

Около 82% от 14,2 млрд рублей уйдет на работу участковых избирательных комиссий, заявил Булаев. Он пояснил, что это 11,7 млрд рублей.

Член ЦИК рассказал, что общая сумма на работу нижестоящих избирательных комиссий составит 14,6 млрд рублей - 321 млн рублей направят на другие расходы. В частности, 1,8 млн рублей - на изготовление печатной продукции, и 93,2 тысячи рублей - на работу зарубежных избирательных комиссий, заявил Булаев.

Общая сумма всех затрат на проведение голосования по поправкам в Конституцию составляет 14,8 млрд рублей, напомнил член ЦИК. Он добавил, что Центризбирком 110 млн направит федеральным органам исполнительной власти, в ведении которых находятся дипломатические правительства, консульские учреждения и воинские части. Оставшиеся 80 млн рублей ЦИК потратит самостоятельно на исполнение своих полномочий, отметил член ЦИК.

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