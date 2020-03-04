Матвиенко призвала российских женщин беречь мужчин и свое здоровье

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе выступления на форуме «Здоровье женщин – благополучие наций» призвала женщин заботиться о своем здоровье и беречь мужчин, передает РИА «Новости».

Матвиенко подчеркнула, что «миссия женщины действительно велика». В нее она включила «заботу о здоровье детей, о собственном здоровье», а также «заботу о наших мужчинах».

По мнению Матвиенко, женское здоровье, душевная гармония, красота и успех во многом зависят от мужчин. При этом она напомнила, что продолжительность жизни мужчин в среднем на 10 лет меньше, чем у женщин, и заявила, что они «больше подвержены стрессу» и «даже гипертония, и та теперь уже не только женская болезнь».

«Здоровье мужчин также должно быть предметом нашей общей заботы», - заявила Матвиенко. Она поручила совету по региональному здравоохранению при Совфеде заняться в том числе и этим вопросом.

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