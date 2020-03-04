ЗакС утвердил новым вице-губернатором Петербурга полковника Эргашева

Заксобрание Петербурга на заседании 4 марта одобрило кандидатуру Олега Эргашева на должность вице-губернатора по вопросам здравоохранения и социальной политики. Своего будущего заместителя депутатам представил губернатор Петербурга Александр Беглов.

За утверждение нового вице-губернатора проголосовали 44 депутата. Двое были против.

Отвечая депутатам, Эргашев к числу приоритетных вопросов отнес мировую эпидемию коронавируса и обеспечение петербуржцев льготными препаратами.

Позже Эргашев заявил журналистам, что своей главной задачей видит исполнение нацпрограммы "Здравоохранение". Он также отметил важность вопросов демографии и увеличения продолжительности жизни горожан.

- Я обещаю, что все мои силы будут направлены на улучшение качества жизни наших жителей, - заявил будущий вице-губернатор.

С 2010 года Эргашев работал главным хирургом комитета по здравоохранению Ленобласти, был профессором кафедры госпитальной хирургии №2 Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени Павлова. С 1984 по 2010 год он проходил службу в вооруженных силах России. Эргашев находится в звании полковника медицинской службы в запасе.

Ранее должность "социального" вице-губернатора занимала Анна Митянина. Она оставила этот пост 26 февраля в связи с переходом на работу региональным уполномоченным по правам ребенка.

Сергей Еремеев

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