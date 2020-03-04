Путин сообщил о вбросах про коронавирус в России из-за рубежа

Президент Владимир Путин на совещании с правительством заявил, что провокационные вборсы о масштабах распространения коронавирусной инфекции в России, по данным ФСБ, в основном организованы из-за рубежа, передает ТАСС.

«Что касается вбросов этих провокационных, ФСБ докладывает, что в основном они организованы из-за границы, но это, к сожалению, нас сопровождает всегда», - прокомментировал Путин доклад вице-премьера Татьяны Голиковой, которая говорила о фейковых сообщениях на эту тему.

«Цель таких вбросов понятна - посеять панику среди населения», - подчеркнул Путин. По его словам, противопоставить этому можно только своевременное, всеобъемлющее и достоверное информирование.

«Ничего, слава богу, пока у нас критического не происходит, но люди должны знать о реальной ситуации. Я прошу эту информационную работу наладить», - заключил президент.

«Интерфакс» со ссылкой на источник пишет, что в Москве уже задержаны несколько подозреваемых в распространении фейков о коронавирусе. Проводится доследственная проверка, скоро будут приняты меры по удалению информации, отметил источник.

Коронавирус Covid-19 обнаружен у шести россиян. Двух – в ОАЭ, трех – на лайнере «Даймон Принсесс» в Японии, еще одного, который вернулся из Италии, - в Москве. Всего в мире новой инфекцией заболели более 92 тысяч человек.