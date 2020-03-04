Суд отменил избрание главы местной администрации МО «Сосновая Поляна»

Красносельский районный суд Петербурга на заседании 3 марта отменил решение о назначении главы местной администрации муниципального образования «Сосновая Поляна», сообщил ЗАКС.Ру 4 марта мундеп округа Дмитрий Бойко. По его словам, судебное решение принято по двум искам, которые рассматривались вместе.

Иски к муниципальному совету, его главе и комиссии по проведению конкурса на замещение главы местной администрации подали экс-кандидат на этот пост Владимир Решетников и Алексей Воровьев, сообщается на сайте суда. Бойко заявил, что Воровьев является знакомым Решетникова. Он якобы не нашел в одной из библиотек выпуск газеты «Вести Сосновой Поляны» с объявлением о приеме документов на выдвижение в главы администрации, рассказал мундеп.

По его словам, выпуск газеты с такой информацией существует. Почему его не оказалось в одной из библиотек, депутат не знает.

Бойко рассказал, что выборы главы администрации состоялись 4 декабря 2019 года. Комиссия допустила двух кандидатов: Владимира Решетникова и Максима Бабаева, пояснил мундеп. Он уточнил, что совет выбрал главой администрации Бабаева.

- Муниципальный совет единогласно проголосовал за кандидатуру Бабаева Максима Захаровича. Основным критерием в работе муниципальных властей для совета являлось то, что человек должен быть глубоко погружен в то, что происходит в его районе. И основным определяющим фактором было то, что Максим именно проживает на территории "Сосновой Поляны" и любой депутат или житель может всегда к нему зайти домой и спросить его за все, что происходит в районе, - сообщил муниципальный депутат.

Он добавил, что совет намерен провести внеплановое заседание 4 марта. На нем депутаты будут принимать решение, как действовать в сложившейся ситуации, добавил Бойко.

София Саттарова