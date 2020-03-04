В 2021 году откроется для посещения главное здание библиотеки имени Маяковского

До конца нынешнего года должен закончиться капитальный ремонт библиотеки имени Маяковского на набережной реки Фонтанки, передает сайт городского правительства. За этим, пообещал в ходе посещения работ губернатор Александр Беглов, город попробует приступить к реализациии идеи подземного книгохранилища. Для этого, подчеркнул он, необходимо будет поменять федеральное законодательство.

"Для того, чтобы отвечать современным вызовам, говорить на одном языке с молодёжью, наши городские библиотеки должны меняться, что мы и видим на примере библиотеки имени Маяковского", - отметил Беглов, похвалив стремление администрации учреждения к инновациям.

Библиотеку, существующую уже более полутора веков, по мнению Беглова, можно назвать одной из лучших в России.

Капитальный ремонт здания стартовал в 2018 году. За 710 млн рублей за него взялся подрядчик, прежде не раз обслуживавший Эрмитаж, - проектное бюро "ЖилСтрой". Библиотека временно переехала в помещения на Невском и Гражданском проспектах.

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