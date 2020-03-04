"Водоканал" просит Цивилева защитить права служебных собак "в отставке"

Представители ГУП "Водоканал" ищут помощи у депутата ЗакСа Алексея Цивилева, ожидая от него разработки законопроекта, который бы отрегулировал правила содержания служебных собак. Речь идет о возрастных или травмированных животных, которые больше не могут использоваться в служебных целях. По мнению руководства "Водоканала", на сегодняшний день действующие в отношении "отставных" собак правила прописаны нечетко и фактически развязывают руки тому или иному собственнику.

Обратить внимание на проблему авторов идеи побудили детали сотрудничества предприятия с кинологической организацией "РУД-С". Ранее в медиасферу попали сведения о том, что собаки, принадлежащие подрядчику и утратившие необходимые способности, могут ввиду пересмотра условий контракта тяжелым образом пострадать. В январе представители ООО "РУД-С" опровергли эту информацию, пообещав позаботиться о дальнейшей судьбе животных.

"Однако сам факт возникновения такой ситуации – это сигнал к действию для всех, кто неравнодушен к судьбе животных, которые наравне с человеком выполняют важные работы по охране, спасению людей и предотвращению преступлений", - говорится в официальном заявлении "Водоканала".

В ГУПе надеются, что Цивилеву удастся провести желаемое изменение Гражданского кодекса через Государственную думу.

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