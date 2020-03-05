Пять военнослужащих пострадали при взрыве в военной части в Мурманской области

В военной части Печенгского района под Мурманском сработал взрыв-пакет, пятеро военнослужащих-контрактников пострадали, передает «Интерфакс».

По словам представителей Северного флота, инцидент произошел 4 марта во время плановых занятий по боевой подготовке на военном полигоне. «В результате грубого нарушения требований безопасности, приведшего к несанкционированному срабатыванию маломощного имитационного заряда типа взрывпакет, пять военнослужащих-контрактников получили незначительные травмы», - сообщили в Северном флоте.

Пострадавшие госпитализированы, угрозы их жизни нет. Источник сообщает, что один из пострадавших находится в состоянии средней тяжести. Командование гарнизона и правоохранительные органы проводят проверку.