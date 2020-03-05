Путин: Евгений Касперский в своей сфере ничем не хуже Илона Маска

Президент Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что считает программиста Евгения Касперского, главу «Лаборатории Касперского», альтернативой американскому предпринимателю, основателю Space X Илону Маску.

«У нас Касперский есть. Я думаю, что в своей области [он] ничем не хуже», - ответил Путин на вопрос, кого Россия может предложить в качестве примера для подражания, как Илона Маска.

Президент добавил, что Касперский – не один такой, просто «то, что в голову приходит прямо сейчас, с лету». По его мнению, «Лаборатория Касперского» могла бы достичь еще больших успехов, если бы в США «не прижимали, искусственно не сдерживали конкуренцию».

Оказалось, что Путин до интервью не знал об интернет-меме «Как тебе такое, Илон Маск?». Говоря о возможности создания в России электромобиля – аналога Tesla, президент напомнил, что бизнесмен Михаил Прохоров обещал такой сделать и показывал ему «Ё-мобиль». «Я даже на нем прокатился, но не получается у него пока», - добавил Путин.