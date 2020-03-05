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5 марта, 11:08

ГИК отказался назначать представителя "Наблюдателей Петербурга" членом ТИК №5

фото ЗакС политика ГИК отказался назначать представителя "Наблюдателей Петербурга" членом ТИК №5

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 5 марта решила не назначать представителя общественной организации «Наблюдатели Петербурга» Андрея Сорокина членом территориальной избирательной комиссии №19, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

Член ГИК Алла Егорова сообщила, что всего поступило два заявления. Рабочая группа выбрала представителя Партии роста, но утром 5 марта партия прислала письмо с отзывом своего кандидата, рассказала Егорова.

Ее коллега от Партии роста Алексей Березин предложил назначить членом ТИК №5 второго кандидата - представителя «Наблюдателей Петербурга». Его поддержала член ГИК от «Яблока» Ольга Покровская. Она заявила, что Горизбирком неоднократно назначал членом территориального избиркома единственную предложенную кандидатуру. По ее словам, представитель Партии роста был выбран рабочей группой только из-за принадлежности к парламентской партии. Сорокин при этом также является достойной кандидатурой, считает Покровская. Она ответила, что сейчас ГИК стоит перед важным выбором.

- Мне кажется, что Санкт-Петербургская избирательная комиссия в настоящий момент находится перед очень серьезным выбором: признать, что она формирует комиссии по принципу усиления административного ресурса, или признать обратное, - сообщила представительница «Яблока».

Член ГИК Олег Зацепа возразил Покровской. Он отметил, что Горизбирком назначал члена ТИК при наличии одной кандидатуры только после соответствующего решения рабочей группы - сейчас же такого решения нет.

Березин предложил альтернативный проект решения, в котором членом ТИК назначается представитель «Наблюдателей Петербурга». Большинство членов Горизбиркома проголосовало против такого решения, но за назначение дополнительного приёма документов до 12:00 10 марта.

София Саттарова

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