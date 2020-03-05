Калининский суд Петербурга повторно рассмотрит иск об отмене выборов в МО «Прометей»

Городской суд Петербурга на заседании в среду, 4 марта, обязал Калининский районный суд заново рассмотреть иск об отмене выборов по 67 округу муниципального образования «Прометей», сообщил ЗАКС.Ру один из истцов, экс-кандидат в местные депутаты Денис Евдокимов.

- С нашими доводами согласились и судья, и прокурор. Решение Калининского суда было отменено, - рассказал Евдокимов.

Истцами помимо него выступили Сергей Бобровский и Александра Бруссер. Все трое шли на выборы самовыдвиженцами при поддержке проекта «Объединенные демократы». Они требовали отменить результаты по всем шести участкам 67 округа, указывая на многочисленные нарушения в день голосования и ночь после выборов.

Представители ТИК № 11 в ходе судебного разбирательства утверждали, что если нарушения и были, то незначительные. 18 ноября суд первой инстанции отказался удовлетворять исковые требования. В случае, если при повторном рассмотрении дела новый судья примет противоположное решение, по всему округу должны быть назначены перевыборы.

По итогам выборов 18 из 20 мест в муниципальном совете МО «Прометей» заняли представители «Единой России». Еще два мандата достались кандидатам от «Справедливой России».

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.